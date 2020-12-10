الخميس 10-12-2020
الوكيل الاخباري

النواب يؤدون القسم الدستوري

نواف الخوالدة يترأس الجلسة الاولى لمجلس النواب

الخصاونة : مجلس الأعيان يعد بيت خبرة للأردنيين

قراران حكوميان بشأن الرواتب العام القادم

إربد .. سيدة تسرق مالا من مركبة تاجر

بارقة أمل بعودة الحياة إلى مجاريها في المملكة العام القادم

أسعار الذهب الخميس 10/12/2020

وفيات الخميس 10/12/2020

13 نائبا و 4 أعيان لن يحضروا افتتاح مجلس الأمة

الملك يفتتح الدورة غير العادية لمجلس الأمة اليوم

الخميس، 10-12-2020 01:40 م

السلطات التركية تفرض تدابير خاصة على صيادي الأسماك في البلاد

c563c9e2_z


الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، بيانا رسميا بشأن إلزام الصيادين بالتقيد بإجراءات وتدابير التباعد الاجتماعي بمسافة 3 أمتار بين كل صياد وآخر.

اضافة اعلان

ونقل موقع "NEWSTURK" التركي بيان الداخلية التركية وجاء فيه "هذه الإجراءات المفروضة على الصيادين بسبب التدفق الكبير للصيادين والتجمعات الجديدة على مختلف الشواطئ والجسور خلال فترة الحجر الصحي في مدينة إسطنبول، لا سيما على جسر غلطة فوق خليج القرن الذهبي".


وقد تم إرسال تعميم وزارة الداخلية بعنوان "احتياطات الصيد" إلى 81 محافظة بالدولة، كما يحتوي التعميم على تعليمات للسلطات المحلية لتطبيق الإجراءات اللازمة في الأماكن الشعبية وتجمع الصيادين.


وفرضت السلطات التركية إجراءات وتدابير العزل العام في عطلات نهاية الأسبوع، وذلك بهدف احتواء وباء فيروس كورونا المستجد.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20191205060057-shutterstock-12248511731-1

السعودية تحقق 5 إنجازات في مجال حقوق الإنسان خلال 2020

كاس

روسيا .. خطة لبناء 3 كاسحات جليد نووية جديدة

1399042823085571920795464

إخماد حريق في حافلة للنقل الداخلي في دمشق - فيديو

the-Republic-of-Buryatia

تسجيل هزة ارتدادية في جمهورية بورياتيا الروسية

206368_web

أمريكا.. ضبط كمامات مغشوشة بقيمة 600 ألف دولار

ن

السعودية .. تبرئة 13 متهما في قضية رافعة الحرم

أخبار متعلقة
سي

السيسي يتحدث عن احتمالية مواجهة عسكرية مع تركيا

ز

زلزال يضرب ولاية في تركيا

image (3)

تركيا تسحب سفينة التنقيب التابعة لها من المتوسط

مصر

مصر.. توجيهات حكومية بتخفيض أعداد الموظفين

9387156111426220843-aa_picture_20141219_4079132_high

أمير قطر يلتقي أردوغان في أنقرة لتوطيد الشراكة الاستراتيجية

HGJ

تركيا تصدر قرارات تعسفية ضد معارضيها بتهمة المشاركة في انقلاب 2016