تركيا تصدر قرارات تعسفية ضد معارضيها بتهمة المشاركة في انقلاب 2016

الوكيل الاخباري- أصدر القضاء التركي، اليوم الخميس، أحكاما وصل بعضها إلى السجن مدى الحياة، على مئات المشتبه بهم بتهمة التورط في الانقلاب الفاشل على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2016، في ختام محاكمة كبيرة في أنقرة.

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وبدأت محاكمة 475 مشتبها به، معظمهم من الجنود أو من طياري سلاح الجو، في أغسطس/آب 2017 في أكبر قاعة محكمة في البلاد تم بناؤها خصيصا في مجمع سجن سينكان في محافظة أنقرة.



وكانوا متهمين خصوصا بالقتل ومحاولة قلب النظام الدستوري ومحاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد يحكم عليهم بالسجن مدى الحياة إذا أدانتهم المحكمة التي تصدر حكمها الخميس، وهذا ما حصل بالفعل مع صدور قرار المحكمة اليوم الخميس .

المصدر: سبوتنيك



