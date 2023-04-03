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السلطات الروسية تلقي القبض على المشتبه بها في قتل المراسل الحربي تتارسكي

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الإثنين، 03-04-2023 11:42 ص

السلطات الروسية تلقي القبض على المشتبه بها في قتل المراسل الحربي تتارسكي

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الوكيل الإخباري- أفادت لجنة التحقيق الروسية بأنه تم إلقاء القبض واعتقال داريا تريبوفا المشتبه بها في مقتل المراسل الحربي فلادلين تتارسكي في سان بطرسبورغ.

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وبحسب بيان لجنة التحقيق الروسية: "للاشتباه بتورطها في الانفجار الذي وقع في مقهى في سان بطرسبورغ، قام موظفو لجنة التحقيق الروسية والسلطات الأمنية التنفيذية، باعتقال داريا تريبوفا".

 

وقال مصدر في وزارة الداخلية، إن عملية إلقاء القبض واعتقال المشتبه بها كان مخططا لها بدقة.

وأشار إلى تواصل عمليات البحث والتقصي عن المتورطين في التفجير، وكيفية حصولهم على المتفجرات.

من جهتها قالت وسائل إعلام إنه تم القبض على المشتبه بها في شقة مستأجرة بحي فيبورغسكي في سان بطرسبورغ.

وكانت وزارة الداخلية الروسية قد أدرجت داريا تريبوفا على قائمة المطلوبين المشتبه بهم بقتل المراسل الحربي فلادلين تتارسكي وعممت صورة عن المشتبه بها ونشرت بياناتها الشخصية،(داريا تريبوفا من مواليد سان بطرسبورغ - 26 عاما)، وسط عمليات بحث دقيقة ومكثفة عنها.

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام أن المشتبه بها في مقتل فلادلين تتارسكي، تم اعتقالها في السابق مرتين في مسيرات معارضة في سان بطرسبورغ.

ولفتت المصادر إلى أنه تم اعتقال زوجها مرات عدة في السابق، وتجري السلطات عمليات البحث عنه حيث يشتبه في ضلوعه في تنظيم التفجير.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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