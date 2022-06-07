السلطات السودانية تسمح للبشير بحضور مراسم عزاء زوجته

الوكيل الاخباري- سمحت السلطات السودانية، الثلاثاء، للرئيس السابق عمر البشير بحضور مراسم العزاء في وفاة زوجته فاطمة خالد، بحسب وسائل إعلام سودانية.



ووفق مواقع إخبارية سودانية، فإن البشير سيتلقى العزاء بمنزل شقيقه علي، في ضاحية كافوري بالعاصمة الخرطوم.



وأعلن، يوم الأحد، عن وفاة الزوجة الأولى للبشير، بمسقط رأسها في ”حوش بانقا“، بمدينة شندي شمالي السودان.

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وبعد إعلان الوفاة، طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالسماح للبشير بالمشاركه في دفن زوجته وتلقي العزاء.



يشار إلى أن الرئيس السوداني السابق كان متزوجا من سيدتين.



وكانت السلطات السودانية قد سمحت للبشير بتلقي التعازي في وفاة والدته هدية محمد الزين في العام 2019 تحت حراسة أمنية مشددة، دون أن يشهد مواراتها الثرى بالمقابر.

إرم