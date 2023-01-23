السلطات اليابانية تحذر.. عواصف ثلجية متوقعة على معظم أنحاء البلاد

الوكيل الإخباري - من المرجح أن تشهد معظم أنحاء اليابان تساقطا كثيفا للثلوج اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية في البلاد إلى المطالبة بتوخي اليقظة ضد تعطيل الحركة المرورية التي تسببها العواصف الثلجية.



وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الاثنين أنه من المتوقع أن تشهد المناطق التي تواجه بحر اليابان وجزء كبير من جانب المحيط الهادئ من الأرخبيل رياحا وعواصف قوية جدا خلال الفترة من غدا الثلاثاء إلى الخميس المقبل بسبب نظام الضغط المنخفض في فصل الشتاء، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

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وقالت وكالة الأرصاد إنه من المتوقع، أن يتطور الضغط الجوي المنخفض ويتجه نحو البحر بالقرب من جزر الكوريل شمال شرق هوكايدو وشرق اليابان، مما يؤدي إلى درجات حرارة أكثر برودة.



وتتوقع الوكالة أيضا أن تصل سرعة الرياح القصوى إلى 82.8 كيلو مترا في الساعة في هوكوريكو وكينكي وتشوجوكو وجزيرة شيكوكو غربي البلاد وأوكيناوا في جنوب غربي اليابان و72 كيلو مترا في الساعة في منطقة كانتو كوشين خلال يوم غد الثلاثاء.

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