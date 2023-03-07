السوداني: العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، وتوطيدها، على مختلف المستويات.

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وقال السوداني خلال استقباله في بغداد اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن استقرار العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها، مشيرا الى دور العراق في تقريب وجهات النظر وخفض التوترات بالمنطقة.



من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي التزام بلاده بدعم استقرار العراق، والتطلع إلى ترسيخ العلاقات بين البلدين وتنمية شراكاتهما في مختلف المجالات.



وقال إن القوات الأميركية جاهزة للبقاء في العراق حسب رغبة الحكومة العراقية، ونحن ملتزمون بالقضاء على تنظيم داعش الارهابي، وهذا هو هدفنا الوحيد للبقاء في العراق.



بترا