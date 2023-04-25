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الثلاثاء، 25-04-2023 01:49 م

الجيش السوداني يتحدث عن "احتلال سفارة" دولة عربية في الخرطوم

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش السوداني في بيان الثلاثاء، أن قوات الدعم السريع "احتلت سفارة" دولة عربية، مشيرا إلى تعديات على عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخرطوم.

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وقالت قيادة الجيش في بيان عدد خروقات الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية أمريكية لمدة 3 أيام، إنها "تلقت بلاغا من سفارة سلطنة عمان باحتلال المتمردين لمقر السفارة بالكامل وسرقة عربة تتبع للبعثة". 


وأشار البيان من جهة أخرى إلى "إطلاق الأعيرة النارية على السفارة الهندية بمنطقة العمارات شارع 1، إلى جانب بلاغات متعددة من سفارات كوريا، سويسرا، روسيا، إثيوبيا، اليمن، سوريا، المغرب، إسبانيا بتمركزات لقوات المليشيا المتمردة بالقرب من مقرات هذه البعثات وتهشيم كاميرات المراقبة الخارجية".


كما لفت إلى أن "السفير الكوري طلب إخلاء جويا لأفراد جاليته بسبب هجوم المتمردين على منزله، وتحطيم كرفانات الحماية خارج مقرات البعثات".


وكانت القوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وافقتا اليوم على هدنة لمدة 72 ساعة، بعد قتال دام مستمر منذ 15 أبريل الجاري، وسط تبادل يومي للاتهامات بين الطرفين.


 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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