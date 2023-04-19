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الأربعاء، 19-04-2023 06:51 م

جامعة الدول العربية ترحب بالهدنة الإنسانية المؤقتة بالسودان

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الوكيل الاخباري - رحبت جامعة الدول العربية بالهدنة الإنسانية التي أعلن عن سريانها لمدة 24 ساعة، باعتبارها ضرورية وتُمثل خطوة هامة لإعطاء الفرصة للسكان المدنيين والمرضى لالتقاط الأنفاس، والتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة.

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وأعرب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في اتصال هاتفي، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، عن أمله في التزام الأطراف كافة، بوقف إطلاق النار، وفي البناء على هذه الخطوة، وتمديد الهدنة الإنسانية.


وصرح المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي أن الاتصال شهد تبادلاً لوجهات النظر حول الوضع الخطير في السودان، وما يُمكن عمله بالتنسيق بين المنظمتين الإقليميتين للوصول لوقف التصعيد واستعادة الهدوء، من خلال الحوار.





 




 

 


 

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