الصحة العالمية تدعو لفتح ممر إنساني للمسعفين في السودان

الوكيل الاخباري - حثت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، طرفي الصراع في السودان على وقف القتال للسماح للمدنيين بالحصول على الرعاية الطبية، وفتح ممر إنساني عاجل للعاملين في مجال الصحة.

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وبحسب موقع المنظمة الرسمي، قال المدير الإقليمي للمنظمة في شرق المتوسط، أحمد المنظري: إن المنظمة ستجلب المزيد من التجهيزات الطبية إلى السودان بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.



وجدد المنظري الدعوة لكافة أطراف النزاع للركون لاستراحة إنسانية، من أجل من يحتاجون إليها للحصول على رعاية طبية، خاصة أن الإجلاء الطبي للمصابين بجروح خطيرة أصبح صعبا في الوقت الحالي، لافتا إلى خروج حوالي 15 مستشفى من الخدمة في العاصمة الخرطوم.





