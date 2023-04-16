الأحد 16-04-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة: دفعنا أثمانا باهظة جراء الاستمساك بالمبادئ إزاء القضية الفلسطينية

الخزانة الأميركية: أزمة سلاسل التوريد في العالم بدأت بالانفراج

الجامعة العربية تطالب بالوقف الفوري للاشتباكات المسلحة كافة في السودان

السودان: اتفاق على فتح مسارات مؤقتة آمنة للحالات الإنسانية

مديرية الأمن العام تختتم افطاراتها الرمضانية في مراكز الإصلاح

اتلاف كميات كبيرة من الدجاج من مول تجاري بالزرقاء

قرارات جديدة من مجلس الوزراء

وظيفة براتب 2900 يورو شهرياً في منظمة دولية بالأردن - رابط التقديم

إرادات ملكية بتعديلات على قوانين العمل والضمان والمنافسة والاحوال المدنية

حبس شخصين 21 عاما غسلا أموالا قيمتها نصف مليون دينار

الأحد، 16-04-2023 08:00 م

السودان: اتفاق على فتح مسارات مؤقتة آمنة للحالات الإنسانية

268215_18_1681658660


الوكيل الاخباري -  اتفق الجيش السوداني والقوات شبه العسكرية (الدعم السريع) في السودان، اليوم الأحد، على السماح بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية لمدة مؤقتة، بينما تتواصل المواجهات بين الطرفين في العاصمة، وأجزاء عديدة من البلاد.

اضافة اعلان


وأفاد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، على صفحة الجيش في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن "القوات المسلحة السودانية توافق على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية، لمدة 3 ساعات تبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم"، مشيرا إلى أن هذه المسارات لن تمنع الجيش من "الرد عند حدوث أي تجاوزات من قبل المليشيا المتمردة".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
643bf24fc075d

الجامعة العربية تطالب بالوقف الفوري للاشتباكات المسلحة كافة في السودان

45

مجموعة السبع تتعهد بإنهاء التلوث بالبلاستيك بحلول 2040

62b469b24c59b770a4437e39

مصر تدعو لحلول سلمية للخروج من الأزمة الراهنة بالسودان

643bd9d84c59b72ce338bed9 (1)

صفحة منسوبة للجيش السوداني تعرض بدلة حميدتي العسكرية

643bd1af42360408e8389dd1

وزراء خارجية مجموعة دول السبع الكبار يصلون إلى اليابان

643bd2904236046fd86a6cb9 (1)

قوى الحرية والتغيير تدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف القتال فورا

أخبار متعلقة
643ba3e64c59b72ce338beba

الجيش السوداني ينشر "مناشدات وإفادات أفراد من الدعم السريع

643b395f4c59b73e0e70f0e6

واشنطن تشدد على ضرورة إنهاء القتال بالسودان دون شروط مسبقة

643b71344236045f350c971d

مسؤول بالجيش السوداني : المعارك قد تستغرق أياما لهزيمة الدعم السريع بالولايات

م

مجلس الأمن الدولي يدعو أطراف النزاع في السودان لوقف فوري لإطلاق النار

ة

56 قتيلا و595 جريحا في الاشتباكات الدامية في السودان

420231195647304752948

غوتيريش يبحث أزمة الاقتتال السودانية مع رئيس الاتحاد الإفريقي