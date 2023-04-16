السودان: اتفاق على فتح مسارات مؤقتة آمنة للحالات الإنسانية

الوكيل الاخباري - اتفق الجيش السوداني والقوات شبه العسكرية (الدعم السريع) في السودان، اليوم الأحد، على السماح بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية لمدة مؤقتة، بينما تتواصل المواجهات بين الطرفين في العاصمة، وأجزاء عديدة من البلاد.

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وأفاد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، على صفحة الجيش في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن "القوات المسلحة السودانية توافق على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية، لمدة 3 ساعات تبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم"، مشيرا إلى أن هذه المسارات لن تمنع الجيش من "الرد عند حدوث أي تجاوزات من قبل المليشيا المتمردة".