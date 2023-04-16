الجيش السوداني ينشر "مناشدات وإفادات أفراد من الدعم السريع

الوكيل الإخباري- نشر الجيش السوداني مقاطع فيديو تظهر جانبا من "المناشدات وإفادات أفراد الدعم السريع الذين سلموا أنفسهم" للقوات المسلحة.



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وأعلن الناطق الرسمي باسم الجيش، اليوم الأحد، أن القوات السودانية تمكنت من السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في مدن بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، بالإضافة إلى معسكر كرري بشمال أم درمان.



واحتدمت المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من المواجهات العنيفة، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، ما أسفر وفق لجنة أطباء السودان عن مقتل 56 شخصا وإصابة 595 على الأقل.

روسيا اليوم