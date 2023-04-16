الأحد 16-04-2023
الوكيل الاخباري

ديب: إقبال دون المتوسط على شراء الذهب قبيل العيد

المعونة: شمول 4600 أسرة جديدة بالدعم النقدي الموحد

ترجيح إعلان موعد افتتاح تلفريك عجلون بعد عيد الفطر

هل العيد الجمعة أم السبت؟ .. الفلك الدولي يرجح

30% ارتفاع حجوزات صالات الأفراح خلال عطلة العيد

ولي العهد بمناسبة يوم العلم الوطني: علمنا عالٍ

صالونات التجميل: ركود في أول رمضان ونتوقع تحسناً خلال الاسبوع الحالي

صحيفة قطرية: الهاشميون ارتبطوا تاريخيا بالقدس فحفظوا مكانتها وقاموا على رعايتها

وكلاء السياحة: 70% نسبة انخفاض حجوزات السفر خلال عطلة عيد الفطر

الأردن يشارك في الدورة الـ 56 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة

الأحد، 16-04-2023 01:10 م

الجيش السوداني ينشر "مناشدات وإفادات أفراد من الدعم السريع

643ba3e64c59b72ce338beba


الوكيل الإخباري- نشر الجيش السوداني مقاطع فيديو تظهر جانبا من "المناشدات وإفادات أفراد الدعم السريع الذين سلموا أنفسهم" للقوات المسلحة.

اضافة اعلان

 

وأعلن الناطق الرسمي باسم الجيش، اليوم الأحد، أن القوات السودانية تمكنت من السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في مدن بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، بالإضافة إلى معسكر كرري بشمال أم درمان.

واحتدمت المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم بعد يوم من المواجهات العنيفة، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، ما أسفر وفق لجنة أطباء السودان عن مقتل 56 شخصا وإصابة 595 على الأقل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
643bd2904236046fd86a6cb9 (1)

قوى الحرية والتغيير تدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف القتال فورا

ههههههههههه

هل العيد الجمعة أم السبت؟ .. الفلك الدولي يرجح

6432bde04236044a5f124589

ضابط مخابرات أمريكي يتحدث عما سيفعله الأوكرانيون مع زيلينسكي

image - 2023-04-16T120624.354

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جزر بونين اليابانية

643ba2664236041fe04e79cf

وزير الخارجية السوري يزور تونس غدا الاثنين

file

غوتيريش يهاتف الرئيس المصري والفريق دقلو بشأن السودان

أخبار متعلقة
643b71344236045f350c971d

مسؤول بالجيش السوداني : المعارك قد تستغرق أياما لهزيمة الدعم السريع بالولايات

سو

الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بمهاجمة قواعد عدة تابعة له

42023391047721484309

تعزيزات عسكرية روسية باتجاه الحدود مع فنلندا ردا على انضمامها للناتو

1

ألمانيا بصدد إقرار مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا

2

واشنطن: من الصعب استعادة أوكرانيا لأراضيها