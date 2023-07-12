السودان: قصف عشوائي يقتل 34 شخصاً بينهم أطفال في أم درمان

الوكيل الإخباري- قتل 34 شخصا، بينهم أطفال، جراء قصف عشوائي، في سوق شعبية بمدينة أم درمان السودانية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم اليوم الأربعاء.

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وذكرت سلطات الصحة السودانية في بيان، نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن معظم القتلى كانوا من تجار سوق "الملجه" وأصحاب عربات نقل.



وشهدت أم درمان في الخرطوم الأحد الماضي، قصفا جويا متواصلا أدى لمقتل نحو 22 شخصا، فيما نددت الأمم المتحدة بهذا القصف على لسان الأمين العام أنطونيو غوتيريش.



ويشهد السودان منذ 15 نيسان، معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من 2800 شخص ونزوح أكثر من 2.8 مليون شخص لجأ من بينهم أكثر من 600 ألف إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، خصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً.



بترا