السودان.. قوات الدعم السريع تصدر بيانا بشأن الأسرى

الوكيل الإخباري- أكدت قيادة قوات الدعم السريع التزامها الكامل بسلامة جميع الأسرى الذين هم بطرفها منذ اندلاع المعارك، داعية إلى عدم الاستجابة لأوامر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

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وقالت القيادة في بيان موجه إلى الشعب السوداني: "تؤكد قوات الدعم السريع التزامها الكامل بسلامة جميع الأسرى الذين هم بطرفها منذ اندلاع المعارك في يوم السبت الماضي وتطمئن اسرهم بأن ابنائهم المأسورين سيجدون المعاملة الطيبة وتقديم كل المساعدات الطبية للمصابين منهم وفقا لمبادئنا السمحة والتزامنا بالقانون الدولي والإنساني".



ووجهت القيادة دعوة إلى "جميع شرفاء القوات المسلحة إلى عدم الاستجابة لأوامر شلة البرهان التي رهنت مصير القوات المسلحة إلى رغبات مجموعات علي كرتي واسامة عبد الله ومن شايعهم ممن يسعون إلى إعادة نظامهم البائد إلى السلطة حتى وإن كان الثمن دماء واشلاء السودانيين".

روسيا اليوم