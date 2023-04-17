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الإثنين، 17-04-2023 02:37 م

الخارجية السودانية: الأحداث المؤسفة شأن داخلي

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية السودانية إن الأحداث المؤسفة التي بدأت السبت الماضي نتجت عن تمرد قوات الدعم السريع، مشددة على أن ما يحدث شأن داخلي.

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وأشارت الخارجية إلى أن رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، "أصدر قرارا بحل الدعم السريع وإعلانه قوة متمردة على الدولة وسيتم التعامل معها على هذا الأساس"، مبينة أن "الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية فشلت في إقناع الدعم السريع بالاندماج بالقوات المسلحة".

وأعربت الوزارة عن تقديرها لـ"الجهود العربية والأفريقية والدولية الرامية للمساعدة في تهدئة الأحوال في البلاد"، مشددة على أن "ما يحدث شأن داخلي وينبغي أن يترك للسودانيين إنجاز التسوية المطلوبة بعيدا عن التدخل الدولي".

وأضافت: "الجهات المختصة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية جميع مقار ومنسوبي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخرطوم".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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