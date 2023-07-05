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الأربعاء، 05-07-2023 12:11 م

السودان: مقتل 20 مدنيا بمعارك الخرطوم وأم درمان

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الوكيل الإخباري- لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان، خلال اشتباكات عنيفة جرت أمس الثلاثاء، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم الأربعاء، أن العديد من أحياء العاصمة السودانية تعرضت يوم أمس، لعمليات قصف أرضي وجوي عنيفة أدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.


ومع تزايد أعداد الجرحى والقتلى المدنيين، أرسل ناشطون نداءات استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طالبوا فيها المواطنين بالتبرع بالدم، والكوادر الطبية بالتوجه للمستشفيات التي تعاني من نقص كبير في الأدوية والمواد الطبية الأخرى، وتعيش أوضاعا صعبة في ظل القصف المستمر، الذي أدى إلى خروج أكثر من 60 بالمئة منها عن الخدمة خلال الأسابيع الأخيرة.


وبدخول الحرب يومها الخامس والسبعين، ارتفع عدد الضحايا المدنيين إلى أكثر من 3 آلاف قتيل ونحو 5 آلاف جريح في العاصمة الخرطوم وحدها، كما سقط آلاف الضحايا في مناطق مختلفة من إقليم دارفور الذي يشهد فوضى أمنية شديدة بسبب الاشتباكات المستمرة هناك منذ عدة أسابيع.


ويسعى كل طرف من طرفي النزاع الى تعزيز موقفه العسكري في العاصمة الخرطوم التي تضم أيضا مدينتي أم درمان والخرطوم بحري.

 

بترا

 




 

 


 

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