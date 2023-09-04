السويد تختبر شاحنات تعمل بلا وقود - تفاصيل

الوكيل الإخباري- كشفت شركة سويدية عن بدء خطط لتطوير إنشاء شاحنة تعمل بقوة الطاقة الشمسية بالكامل، من دون أي استخدام لطاقة الديزل.

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وتأتي تلك الخطوة بعد اتفاق مع أكبر مصنعي الشاحنات التجارية في أوروبا في عام 2020، على وقف إنتاج المركبات الديزلية خلال عقدين من الزمن.



وذكر موقع "بوبولير ساينس" الإلكتروني أن شركة "سكانيا" كشفت عن أحدث آلية نحو مستقبل أكثر استدامة، إذ بدلاً من ثورة في محرك الشاحنة نفسها، تهدف الشركة السويدية إلى الاستفادة من جميع المساحات الحرة المحيطة بأطنان البضائع المنقولة على الطرق.



وفقاً لبيان سكانيا، يتم تطوير نموذج نصف شاحنة هجينة قابلة للشحن بقوة 560 حصاناً، والتي تتم تغطية جزئها الخلفي البالغ طوله 60 قدماً بـ 100 متر مربع من الألواح الشمسية.



ووفقاً لموقع CleanTechnica، يمكن للتقنية الشمسية أن تزود بمدى سنوي إضافي يصل إلى 5000 كيلومتر في السويد، وهو رقم مشجع نظراً لموقع النموذج الأولي.



ذكر قائد تكنولوجيا في قسم البحث والابتكار في الشركة السويدية، إريك فالكغريم، أنه على الرغم من أن مفهوم وضع الألواح الشمسية على سقف الشاحنات قد يبدو بسيطاً في البداية، إلا أن الجوانب اللوجستية لم تكن سهلة على الإطلاق، وأضاف قائلاً: "إنها فكرة غير تقليدية إلى حد ما لأنها تأتي مع الكثير من الأجهزة ونظم البرمجيات الجديدة وتطويرها، لجعلها آمنة للتعامل مع نقل الطاقة، وللتعامل مع الأخطاء في التصميم".



وعلى الرغم من أن النموذج الذي تم إطلاقه لا يُتوقع أن يصبح منتشراً على الطرق حتى لبضع سنوات، إلا أن اختبار الشركة السويدية الأولي يظهر أن التكنولوجيا ليست عملية فحسب، وإنما مشجعة أيضاً.

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