السيسي: مصر ستجتاز أي ظروف صعبة

الوكيل الاخباري - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر ستجتاز أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة، طالما بقي المصريون على قلب رجل واحد، في حالة من الوحدة.

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وأضاف السيسي، في كلمة له بالعاصمة الإدارية الجديدة: "إن شاء الله، العام الحالي، يكون عاما سعيدا على الجميع، ونتجاوز فيه - بفضل الله - الأزمات الموجودة، ونتمني من الله ألا تستمر أكثر من ذلك".



وأضاف أن "أكثر أزمة نعيشها جميعا ونتأثر بها هي ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية"، مشددا على أن موقف مصر إزاء هذه الأزمة محترم، حيث تسعى إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات؛ للتخفيف عن الأشقاء وأهلنا في غزة.

