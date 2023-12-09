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السبت، 09-12-2023 10:46 م

قرار مصري بشأن الراغبين في الخروج من غزة عبر معبر رفح

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، عن إنشاء رابط للتسجيل الإلكتروني لتسهيل عودة المواطنين المصريين وأسرهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، وذلك بغرض استقبال بيانات المواطنين الراغبين فى العودة بشكل سريع وفعال، ولضمان حصر آلية التسجيل في رابط واحد.

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أبو زيد، أنه فور ورود البيانات، سيتم إعداد كشوف تفصيلية تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني بشكل مباشر، لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

 

وأهابت وزارة الخارجية المصرية بالمواطنين المصريين في قطاع غزة قصر قنوات الاتصال والتسجيل من خلال تلك الآلية الجديدة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعودة لأرض الوطن، وأن أي وسيلة آخرى يتم الحديث عنها من جانب البعض تندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال واستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، ولا علاقة للدولة المصرية بها.


‏‎وتؤكد السلطات المصرية حرصها على تأمين خروج المواطنين المصريين وأسرهم من القطاع بشكل آمن يحفظ سلامتهم، في ظل تواصل الأعمال العسكرية العنيفة التي يشهدها قطاع غزة.


 




 

 


 

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