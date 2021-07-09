السبت 10-07-2021
الوكيل الاخباري

12 مليون دينار مساعدات لجنة زكاة وصدقات الفاروق

قصة مؤثرة لوفاة معلم بالمفرق .. أراد الانتقال إلى منزل جديد فانتقل إلى قبره - صورة

قطاع الألبسة يشهد إقبالاً متواضعاً على الرغم من اقتراب العيد

البنية التحتية في الأردن مؤهلة لدفع عجلة الإنجاز للحكومة الالكترونية

لجنة وزارية في إربد اليوم للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين

بدء عمل مديريات العمل أيام السبت من أجل العمالة الوافدة

حملة لتطعيم موظفي القطاع الفندقي في المملكة

برنامج أردننا جنة طوق نجاة أنقذ القطاع السياحي من الخسائر

الوكيل يكشف الغطاء عن إفراغ سد الكرامة من الموظفين منذ شهر ووادي الأردن تبرر

المجلس الأعلى للسكان: ارتفاع الحرارة سيؤدي لازدياد الأمراض

الجمعة، 09-07-2021 05:13 م

السيسي يشعل مواقع التواصل وهو يتجول على دراجته في الساحل الشمالي -فيديو

السيسي


الوكيل الإخباري - انتشر بشكل واسع في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يظهر فيه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وهو يتجول على دراجته الهوائية، في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

اضافة اعلان


ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي قالت وسائل إعلام مصرية إنه في مدينة العلمين الجديدة، للسيسي وهو يتجول مع حرسه الخاص على دراجات هوائية.


وظهر الرئيس المصري وهو يحيي عددا من الناس الذين تجمعوا على جنبي المسار لتحية السيسي.


وتعليقا على الفيديو، قال بعض المغردين أن ذلك يعتبر رسالة "طمأنينة" من السيسي للمواطنين بشأن أزمة سد النهضة، حيث ظهر الفيديو تزامنا مع انعقاد مجلس الأمن لبحث القضية.


وقال أخرون إن "هذا التصرف من الرئيس المصري دليل على أنه رتب أوراقه بالشكل المطلوب وأنه غير قلق بشأن أزمة سد النهضة مع إثيوبيا".


فيما قال أخرون على سبيل المداعبة، "تبقى ماشي في أمان الله تلاقي السيسي معدي بعجلة من قدامك".

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1bdc872f792f2299b7ba3edb94a8a4f6

تفجير يستهدف قائد شرطة مقديشو في الصومال

9999124513

مصرع 42 شخصا بهجمات مسلحين في نيجيريا

154-104549-heavy-rains-southern-japan-evacuate_700x400

اليابان تطالب 120 ألف شخصا بإخلاء منازلهم بسبب هطول الأمطار

60ccfb9b4c59b70c7d3cad6c

موجة حر شديدة بانتظار الولايات المتحدة

637289588931180244

مصرع 4 عناصر شرطة في اشتباكات مع طالبان جنوب أفغانستان

طهران

دوي انفجار كبير شمال طهران - فيديو

أخبار متعلقة
60e5bcca42360447373cea7d

مصر ترسل 4 طائرات عسكرية إلى السودان بأمر من السيسي

الرئيس-المصري-عبد-الفتاح-السيسي-800x549

السيسي يفتتح قاعدة عسكرية بحرية في البحر المتوسط

EunbzsHWQAEeUlP

مصر: هزة أرضية غرب حلوان

1955809

مصر تعلن تصنيع أول سلاح من نوعه

emarat-news_2020-02-16_15-04-20_674486

ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

1810132

مصر توقف التأشيرات للمسافرين إلى مطار أديس أبابا