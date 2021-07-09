السيسي يشعل مواقع التواصل وهو يتجول على دراجته في الساحل الشمالي -فيديو

الوكيل الإخباري - انتشر بشكل واسع في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يظهر فيه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وهو يتجول على دراجته الهوائية، في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

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ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي قالت وسائل إعلام مصرية إنه في مدينة العلمين الجديدة، للسيسي وهو يتجول مع حرسه الخاص على دراجات هوائية.



وظهر الرئيس المصري وهو يحيي عددا من الناس الذين تجمعوا على جنبي المسار لتحية السيسي.



وتعليقا على الفيديو، قال بعض المغردين أن ذلك يعتبر رسالة "طمأنينة" من السيسي للمواطنين بشأن أزمة سد النهضة، حيث ظهر الفيديو تزامنا مع انعقاد مجلس الأمن لبحث القضية.



وقال أخرون إن "هذا التصرف من الرئيس المصري دليل على أنه رتب أوراقه بالشكل المطلوب وأنه غير قلق بشأن أزمة سد النهضة مع إثيوبيا".



فيما قال أخرون على سبيل المداعبة، "تبقى ماشي في أمان الله تلاقي السيسي معدي بعجلة من قدامك".

الريس يقول لكم إطمئنوا - بالتزامن مع انعقاد جلسة الامن لمناقشة ازمة سد النهضة فوجئ العالم بالرئيس السيسي وهو يظهر في فيديو التقطة احد المواطنين له في مدينة العالمين وهو يقود دراجته بابتسامة تبعث الامل والطمأنينه في نفوس ملايين المصريين. pic.twitter.com/rToGqxmzZe July 9, 2021

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