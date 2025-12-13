قضية هزّت كاليفورنيا .. تسوية بالملايين بعد وفاة طفلة جوعًا

السبت 2025-12-13 11:20 ص

الوكيل الإخباري- توصلت دعوى قضائية بشأن وفاة فتاة (11 عامًا) في ولاية كاليفورنيا الأميركية، تردد أنها تعرضت للتعذيب والتجويع على يد عائلتها بالتبني، إلى تسوية بقيمة إجمالية قدرها 31.5 مليون دولار، الجمعة، من مدينة ومقاطعة سان دييغو بالإضافة إلى مجموعات أخرى.اضافة اعلان


وتم رفع الدعوى نيابة عن شقيقتين أصغر من أرابيلا ماكورماك التي توفيت في أغسطس 2022.
وكانت الفتاتان في السادسة والسابعة في ذلك الوقت.

وتواجه أمّهما بالتبني ليتيشيا ماكورماك ووالديها أديلا وستانلي توم اتهامات بالقتل والتآمر وإساءة معاملة الأطفال والتعذيب.

وقد ردّوا على الاتهامات بتأكيد أنهم غير مذنبين في كل التهم المنسوبة إليهم، ولا تزال قضيتهم الجنائية مستمرة.

وزعمت الدعوى القضائية وجود فشل منهجي في جميع أنحاء المدينة والعديد من الوكالات والمنظمات بسبب عدم الإبلاغ عن إساءة معاملة أرابيلا ماكورماك.

وقال كريج ماكليلان، محامي الشقيقتين، إن التسوية تشمل 10 ملايين دولار من مدينة سان دييغو، و10 ملايين دولار من مقاطعة سان دييغو، و8.5 مليون دولار من أكاديمية باسيفيك كوست، و3 ملايين دولار من "روك تشيرش".

وكانت المدرسة تشرف على تعليم أرابيلا ماكورماك في المنزل.

وقال ماكليلان: "سيكون المبلغ كافيًا لرعاية الفتاتين لبقية حياتهما، لكنه لن يكون كافيًا، ولن يكون كافيًا أبدًا، لاستبدال شقيقتهما، ولن يمحو ذكريات ما تعرضتا له".

