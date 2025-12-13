قضية هزّت كاليفورنيا .. تسوية بالملايين بعد وفاة طفلة جوعًا

وتم رفع الدعوى نيابة عن شقيقتين أصغر من أرابيلا ماكورماك التي توفيت في أغسطس 2022.
وكانت الفتاتان في السادسة والسابعة في ذلك الوقت.
وتواجه أمّهما بالتبني ليتيشيا ماكورماك ووالديها أديلا وستانلي توم اتهامات بالقتل والتآمر وإساءة معاملة الأطفال والتعذيب.
وقد ردّوا على الاتهامات بتأكيد أنهم غير مذنبين في كل التهم المنسوبة إليهم، ولا تزال قضيتهم الجنائية مستمرة.
وزعمت الدعوى القضائية وجود فشل منهجي في جميع أنحاء المدينة والعديد من الوكالات والمنظمات بسبب عدم الإبلاغ عن إساءة معاملة أرابيلا ماكورماك.
وقال كريج ماكليلان، محامي الشقيقتين، إن التسوية تشمل 10 ملايين دولار من مدينة سان دييغو، و10 ملايين دولار من مقاطعة سان دييغو، و8.5 مليون دولار من أكاديمية باسيفيك كوست، و3 ملايين دولار من "روك تشيرش".
وكانت المدرسة تشرف على تعليم أرابيلا ماكورماك في المنزل.
وقال ماكليلان: "سيكون المبلغ كافيًا لرعاية الفتاتين لبقية حياتهما، لكنه لن يكون كافيًا، ولن يكون كافيًا أبدًا، لاستبدال شقيقتهما، ولن يمحو ذكريات ما تعرضتا له".
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
السيسي يشترط تغييرات في سلوك تل أبيب قبل أي لقاء
-
ويتكوف سيتوجه إلى برلين للقاء مع زيلنسكي وزعماء أوروبيين
-
شحنة مثيرة للجدل في المحيط الهندي تنتهي بالمصادرة
-
الولايات المتحدة ستستضيف مؤتمرا بالدوحة في 16 الشهر بشأن خطط تشكيل قوة في غزة
-
الكرملين يرفض اقامة هدنة مؤقتة للحرب في أوكرانيا
-
نداء أممي لإريتريا وإثيوبيا لاحتواء التوتر واحترام مبادئ السلام
-
برلين تؤكد أنها ستستقبل زيلينسكي وقادة أوروبيين الاثنين
-
غوتيريش يعيّن الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين