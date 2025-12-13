توغل إسرائيلي في صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي

12:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757085 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "سانا" السورية، السبت، بأن القوات الإسرائيلية توغلت صباح اليوم باتجاه قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، وفتشت بعض المنازل ونصبت حواجز عدة. اضافة اعلان





وبحسب الوكالة، فإن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 8 آليات عسكرية أقامت حاجز تفتيش عند المدخل الأول للقرية، فيما توغل قسم من القوة داخل القرية، وبدأ بتفتيش عدد من المنازل.



وذكرت مصادر محلية أن الأهالي رفضوا عرض القوات الإسرائيلية تقديم مساعدات غذائية، كما رفضوا الإجابة على عدد من الأسئلة وجهت لهم من قبل جنود القوات الإسرائيلية، تتعلق بالأوضاع في سوريا.



وكانت القوات الإسرائيلية أفرجت أمس عن مواطنين اثنين كانت قد اعتقلتهما أثناء مرورهما على حاجز نصبته بين بلدة أم باطنة وقرية العجرف، كما توغلت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية مؤلفة من 6 سيارات عسكرية مساء أمس باتجاه قريتي الصمدانية الغربية والشرقية في ريف القنيطرة الشمالي.

تم نسخ الرابط





