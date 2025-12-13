السبت 2025-12-13 03:34 م

توغل إسرائيلي في صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي

توغل إسرائيلي في صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي
توغل إسرائيلي في صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي
السبت، 13-12-2025 12:03 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة "سانا" السورية، السبت، بأن القوات الإسرائيلية توغلت صباح اليوم باتجاه قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، وفتشت بعض المنازل ونصبت حواجز عدة.اضافة اعلان


وبحسب الوكالة، فإن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 8 آليات عسكرية أقامت حاجز تفتيش عند المدخل الأول للقرية، فيما توغل قسم من القوة داخل القرية، وبدأ بتفتيش عدد من المنازل.

وذكرت مصادر محلية أن الأهالي رفضوا عرض القوات الإسرائيلية تقديم مساعدات غذائية، كما رفضوا الإجابة على عدد من الأسئلة وجهت لهم من قبل جنود القوات الإسرائيلية، تتعلق بالأوضاع في سوريا.

وكانت القوات الإسرائيلية أفرجت أمس عن مواطنين اثنين كانت قد اعتقلتهما أثناء مرورهما على حاجز نصبته بين بلدة أم باطنة وقرية العجرف، كما توغلت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية مؤلفة من 6 سيارات عسكرية مساء أمس باتجاه قريتي الصمدانية الغربية والشرقية في ريف القنيطرة الشمالي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلا

فيديو منوع أمطار الخير في رحاب المسجد الأقصى المبارك

"طلبات" الأردن تكرم سائقيها المتميزين وفريق باترول الداعم والشركاء المساندين لسنة 2025

أخبار الشركات "طلبات" الأردن تكرم سائقيها المتميزين وفريق باترول الداعم والشركاء المساندين لسنة 2025

5غ

فيديو منوع أجمل ما قد تراه اليوم..أمطار الخير على الكعبة المشرفة

فاغف5غا

فيديو منوع ابن يحقق حلم والده أخيرًا.. بعد سنوات من الانتظار اصطحبه لأداء العمرة، فكانت هذه ردة فعله عند رؤية الكعبة ❤️

دراسة علمية: مشاعر النحل تنتقل بصريًا داخل المستعمرة

منوعات دراسة علمية: مشاعر النحل تنتقل بصريًا داخل المستعمرة

"الشؤون السياسية" تطلق "ملتقى الشباب والتحديث"

أخبار محلية "الشؤون السياسية" تطلق "ملتقى الشباب والتحديث"

386 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين 386 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في غزة

او

تكنولوجيا ميزات قد لا تعرفها في ساعة أبل الذكية



 






الأكثر مشاهدة