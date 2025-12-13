قبل النوم بلحظات.. "ثمرة ذهبية" تهدئ جسدك وعقلك

الوكيل الإخباري- أكدت أبحاث عدة أن تناول الموز في المساء قد يحسن جودة ومدة النوم، لاحتوائه على عناصر غذائية تساعد الجسم على الاسترخاء طبيعيًا.

يحتوي الموز على التريبتوفان، وهو حمض أميني يساهم في إنتاج هرموني السيروتونين والميلاتونين المسؤولين عن الاسترخاء وتنظيم النوم، إلى جانب المغنيسيوم الذي يهدئ الأعصاب والعضلات، والبوتاسيوم الذي يمنع التشنجات العضلية أثناء النوم.



كما تساعد الكربوهيدرات في الموز على وصول التريبتوفان إلى الدماغ، بينما تسهم الألياف في الشعور بالشبع ومنع الاستيقاظ ليلًا، ويدعم فيتامين B6 إنتاج هرمونات النوم.



وينصح بتناول الموز قبل النوم بساعة إلى ساعتين، مع التأكيد أن الموز عامل مساعد فقط، ويجب الالتزام بعادات نوم صحية للحصول على نوم أفضل.