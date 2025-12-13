البروكلي في الشتاء.. كيف ينقص وزنك؟

البروكلي منخفض السعرات وغني بالألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول ويقلل الرغبة في الوجبات الخفيفة. كما يحتوي على فيتامينات A وC وK، ومعادن مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم، إضافة إلى مضادات أكسدة ومركبات تقلل تراكم الدهون وتعزز عملية الأيض.
طرق تناوله الصحية:
شوربة البروكلي بالأعشاب
البروكلي المشوي مع الحمص وزيت الزيتون والليمون
سلطة البروكلي مع الكينوا
نصائح مهمة:
تجنب القلي والصلصات الثقيلة
استخدم الطهي بالبخار أو التحميص
تناول البروكلي مع البروتين لتعزيز الشبع
يُحذر من تناول البروكلي بكميات كبيرة عند وجود مشاكل في الغدة الدرقية، اضطرابات هضمية أو حساسية للألياف، وبعض حالات الكبد.
-
أخبار متعلقة
-
قبل النوم بلحظات.. "ثمرة ذهبية" تهدئ جسدك وعقلك
-
للحماية من الأمراض الشائعة.. إليك أفضل مصادر المغنيسيوم
-
أطعمة قد تزيد الإنفلونزا سوءاً.. تعرف إليها
-
دراسة تكشف أثرا جانبيا غير متوقع لدواء سكري شهير
-
دراسة تزيح الستار عن "العدو الخفي" لصحة القلب
-
دور الأفوكادو في خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم
-
لأول مرة.. رصد مصير الخلايا السرطانية لحظة تسللها إلى الدماغ
-
مواقد حرق الأخشاب تهدد الرئة بخطر دخان السجائر نفسه