البروكلي في الشتاء.. كيف ينقص وزنك؟

الوكيل الإخباري- مع حلول فصل الشتاء ووفرة الأطعمة والحلويات، يؤكد الخبراء أهمية إدراج خضراوات صحية مثل البروكلي في النظام الغذائي، خاصة لمن يسعى لإنقاص الوزن.

البروكلي منخفض السعرات وغني بالألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول ويقلل الرغبة في الوجبات الخفيفة. كما يحتوي على فيتامينات A وC وK، ومعادن مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم، إضافة إلى مضادات أكسدة ومركبات تقلل تراكم الدهون وتعزز عملية الأيض.



طرق تناوله الصحية:

شوربة البروكلي بالأعشاب

البروكلي المشوي مع الحمص وزيت الزيتون والليمون

سلطة البروكلي مع الكينوا



نصائح مهمة:

تجنب القلي والصلصات الثقيلة

استخدم الطهي بالبخار أو التحميص

تناول البروكلي مع البروتين لتعزيز الشبع



يُحذر من تناول البروكلي بكميات كبيرة عند وجود مشاكل في الغدة الدرقية، اضطرابات هضمية أو حساسية للألياف، وبعض حالات الكبد.