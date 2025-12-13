ويتكوف سيتوجه إلى برلين للقاء مع زيلنسكي وزعماء أوروبيين

10:04 ص

الوكيل الإخباري- قال مسؤول أميركي مطلع إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب سيلتقيان مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وزعماء أوروبيين في برلين هذا الأسبوع.





وأضاف المسؤول أن ويتكوف سيلتقي أيضا بمسؤولين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا يومي الأحد والاثنين.



وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورد خبر الاجتماع.



وقاد ويتكوف مفاوضات مع أوكرانيا وروسيا بشأن مقترح أميركي لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ويُبرز اختيار إرسال ويتكوف تزايد حاجة واشنطن الملحة لسد الخلافات المتبقية مع كييف بشأن بنود خطة إنهاء الحرب.



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من المتوقع أيضا حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.



وقال البيت الأبيض الخميس إن ترامب لن يرسل مسؤولا إلى الاجتماع إلا إذا شعر أن من الممكن إحراز تقدم في محادثات السلام.





