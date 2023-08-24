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الخميس، 24-08-2023 04:26 م

السيسي يعين نائبا عاما جديدا في مصر

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الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عاماً اعتبارا من 19 سبتمبر 2023.

يأتي تعيين المستشار محمد شوقي خلفًا للنائب العام الحالي المستشار حمادة الصاوي الذي تنتهي مدة تعيينه في 19 سبتمبر المقبل.

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وتنص المادة 189 المعدلة من دستور 2014 على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يُعين بقرار من رئيس الجمهورية يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين.


تصدر مدة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

RT

 




 

 


 

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