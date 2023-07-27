الجامعة العربية تدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك

الوكيل الإخباري - دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس، وأداء طقوس وصلوات تلمودية في باحاته، مع مصادرة سلطات الاحتلال لمفاتيح مسجد قبة الصخرة.

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وأكدت الجامعة في بيانها أن تكرار اقتحامات المسجد الأقصى من قبل مسؤولي الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين يعد استفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم ويشكل انتهاكاً لكافة المواثيق والقوانين الدولية، ويأتي في إطار السياسة الممنهجة لحكومة الاحتلال لمحاولة تغيير الوضع التاريخي القانوني القائم في الأقصى المبارك وفرض سياسة التقسيم الزماني والمكاني.



وحذرت الجامعة من تبعات هذا الاقتحام الخطير والمدان والذي يدفع المنطقة إلى اتون الحرب الدينية، وحملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الاعتداءات وانعكاساتها على السلم والاستقرار بالمنطقة.



بترا