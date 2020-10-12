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الإثنين، 12-10-2020 03:06 ص

السيطرة بالكامل على حرائق سوريا ولبنان

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الوكيل الاخباري - تمكنت فرق الإطفاء بمؤازرة طوافات عسكرية في كل من سوريا ولبنان من السيطرة على عشرات الحرائق التي التهمت خلال يومين أحراجاً واسعة في البلدين المجاورين وأوقعت قتلى وإصابات في سوريا.

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وفي سوريا، امتدت الحرائق على مئات الهكتارات في أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين في غرب البلد ومحافظة حمص (وسط). وأعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا أنه تم إخماد كل الحرائق التي نشبت منذ فجر الجمعة في المحافظات الثلاث. وقال قطنا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن العدد بلغ 156 حريقاً، بينها 95 في اللاذقية، و49 في طرطوس، و12 في حمص.

وفي لبنان، تمت السيطرة أيضاً على أكثر من 100 حريق اندلعت منذ الخميس في أحراج مناطق عدة في جنوب وشمال وشرق ووسط البلاد، وفق ما أفاد مصدر في الدفاع المدني. وشهدت منطقتا المتن (وسط) وعكار شمالاً الحرائق الأضخم.

 

 


 




 

 


 

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