الشرطة المغربية تحبط محاولة مهاجرين اقتحام جيب سبتة

الوكيل الاخباري- أحبطت الشرطة المغربية اليوم الخميس، محاولة لعدة مئات من المهاجرين لاقتحام جيب سبتة الخاضع لسيطرة إسبانيا، بحسب ما أفاد مسؤولون.

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وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن مجموعة كبيرة من الرجال تجمعوا على الجانب المغربي من الحدود بعد حلول ليل الأربعاء وألقوا الحجارة على الشرطة التي تحركت لاعتراضهم.



وأظهر مقطع مصور نشرته صحيفة "إل فارو دي سبتة" أن الشرطة المغربية طاردتهم في الشوارع وأحبطت جهودهم لتسلق السياج العالي الذي يفصل المغرب عن التراب الأوروبي.

المصدر: روسيا اليوم