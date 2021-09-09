الخميس 09-09-2021
الوكيل الاخباري

وزير الثقافة : الدخول لحفلات الفنانين الأردنيين في جرش مجاناً

أغلاق 3 منشآت تجارية لمخالفتها أوامر الدفاع في الزرقاء

الجراحات التخصصية في مستشفى البشير تجري أول عملية قلب مفتوح

حدود جابر يكشف لـ الوكيل شروط الدخول إلى المملكة

مرج الحمام في حلة جديدة

أردننا جنة يسير رحلات سياحية لـ 115 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام

تراجع أسعار الذهب عالميا

الحكومة : إجراءات مشددة لمن لم يتلقى لقاح كورونا

ارتفاع عدد ضحايا انفجار الغاز بمقاطعة موسكو

بدء اجتماع وزراء خارجية الأردن ومصر وفلسطين في القاهرة

الخميس، 09-09-2021 11:09 ص

ارتفاع عدد ضحايا انفجار الغاز بمقاطعة موسكو

6139b8504236046da3058a24


الوكيل الاخباري- ارتفعت حصيلة القتلى بانفجار الغاز الذي وقع في مبنى سكني بمدينة نوغينسك في مقاطعة موسكو أمس الأربعاء، إلى 7 أشخاص، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية نقلا عن مصادر في هيئة الطوارئ.

اضافة اعلان

 

وقال مصدر إن رجال الإنقاذ عثروا تحت الأنقاض صباح اليوم على جثتين لشابتين في الـ20 و21 سنة من العمر، كانتا في عداد المفقودين.

وأضاف المصدر أنه لم يتم انتشال الجثتين بعد، نظرا لخطر انهيار أجزاء من المبنى.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
613993334236041de837e2d8

السعودية: تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين استهدفتا مدينة خميس مشيط

6139515842360476561296ef

طالبان: سنتيح مجالا للنساء في حكومتنا لاحقا

613953f242360405ff0791eb

إخلاء مطار في نيوزيلندا بسبب بلاغ عن متفجرات

6139535642360405ff0791e1

ميركل تكشف أول شيء ستفعله بعد الخروج من الحكم

613928d54236041150645905

مصدر في القاهرة يكشف تفاصيل المحادثات بين مصر وتركيا

61393a6db3fbf

مسؤولة بالأمم المتحدة: خوف لا يصدق يخيم على النساء في أفغانستان

أخبار متعلقة
612f4f1e42360437b533b7cc

موسكو تحدد شرط اعترافها بالسلطات الأفغانية الجديدة

6129d5d742360469031b8e08

إثيوبيا تدعو الهند لرفض مقترح تونس بشأن سد النهضة

6129d10f42360469740eb33c

روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى هايتي بعد كارثة الزلزال

1049944894_0_304_2417_1612_1000x541_80_0_0_b453a78a6fdfd718058cd1e56195c494

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول إلى 90 قتيلا

612761414c59b7507859e1fd

لبنان على موعد مع موجة حر غير مسبوقة وتحذيرات من اندلاع حرائق

61266ddf42360414e11beb94

الأمم المتحدة: مصداقية انتخابات أكتوبر ستكون أساسية لمستقبل العراق