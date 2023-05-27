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السبت، 27-05-2023 03:38 م

الشرطة الهولندية تفرق بخراطيم المياه نشطاء أغلقوا طريق سيارات سريع في لاهاي

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الوكيل الإخباري - قالت الشرطة الهولندية، إنها استخدمت خراطيم المياه لتفريق نشطاء المناخ الذين أغلقوا طريق السيارات السريع A12 في لاهاي.

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ويشار إلى أن نشطاء حماية المناخ من منظمة Extinction Rebellion (التمرد ضد الانقراض)، نظموا فعالية احتجاج اليوم السبت على أحد الطرق السريعة الرئيسية في لاهاي الطريق A12.

وتؤكد الشرطة أنها حثت المتظاهرين على مغادرة الطريق السريع، لكنهم لم يستجيبوا للنداء.


وقالت الشرطة في تغريدة نشرتها على تويتر: "نرى أنه لا يوجد استجابة للدعوة لمغادرة المنطقة ... ننشر خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين بالمياه.


ونوهت الشرطة في بيانها، بأن بعض النشطاء رقدوا على الأسفلت أمام سيارات الشرطة.


في 11 مارس، أغلق نشطاء المناخ من منظمة Extinction Rebellion الطريق السريع A12 في لاهاي، وكانوا يحتجون حينها على الدعم الحكومي للتعدين.


تأسست حركة Extinction Rebellion، في بريطانيا في عام 2018، وهي حركة بيئية عالمية هدفها المعلن هو اللجوء إلى العصيان المدني السلمي لإرغام الحكومات على اتخاذ إجراءات لتجنب نقاط التحول في النظام المناخي، وفقدان التنوع الحيوي، وخطر الانهيار البيئي والاجتماعي.

 

RT

 




 

 


 

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