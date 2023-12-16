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السبت، 16-12-2023 01:23 م

الشيخ نواف الصباح.. تعرف على مسيرة أمير الكويت الراحل

L'émir du Koweit


الوكيل الإخباري - توفي أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر السبت، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها على رأس الدولة.

وقال الديوان الأميري في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".

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وفيما يلي السيرة الذاتية لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح:

تولى مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020م.


تعهد، خلال أداء اليمين الدستورية، بالحفاظ على "رفعة الكويت وحماية أمنها واستقرارها".


تولى ولاية العهد في 20 فبراير 2006.


تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003.


تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994.


تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991.


تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988.


تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978.


محافظا لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962.


من مواليد 25 يونيو 1937.


هو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر.

 

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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