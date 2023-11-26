الأحد 26-11-2023
الوكيل الاخباري
 

قطر تعلن تسليم محتجزين إسرائيليين وأجانب للصليب الأحمر

كتائب القسام: سلمنا 13 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر الدولي و7 من حملة الجنسيات الأجنبية

الكشف عن تفاصيل وعدد الأسرى المفرج عنهم الليلة

قطر: سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 13 من المحتجزين

1022 مركبة و1444 شقة معروضة للبيع بالمزاد العلني - رابط

إصدار 433 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال 10 أشهر

مدير مستشفى جنين: الاحتلال يمنع وصول المصابين

حماس: الاحتلال لم يلتزم ببنود اتفاق الهدنة وقد أبلغنا الوسطاء بانتهاكاته

إسرائيل تهدد باستئناف عمليتها البرية إن لم يفرج عن الدفعة الجديدة من المحتجزين منتصف الليلة

فيديو- إعلام إسرائيلي: اعتراضات صاروخية في إيلات

عاجل

قطر تعلن تسليم محتجزين إسرائيليين وأجانب للصليب الأحمر

الأحد، 26-11-2023 12:38 ص

إصابة جنديين سوريين بقصف نفذته مجموعات مسلحة

656250a64c59b74f3129e27b


الوكيل الإخباري - أُصيب جنديان سوريان في قصف بقذائف الهاون نفذته مجموعات مسلحة على مواقع الجيش السوري في محافظة إدلب.

اضافة اعلان


وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أمس السبت، إنه "نتيجة لقصف بقذائف الهاون ونيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية على مواقع القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب، أصيب جنديان سوريان".


وأشار إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 4 هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، من قبل مسلحي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني"، اثنتان منهما في محافظة إدلب -وأخريان في محافظة اللاذقية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1700943199607

الصومال: ارتفاع عدد وفيات الفيضانات إلى 96

تنزيل (5)

رئيس وزراء الهند يشارك بنفسه في قيادة طائرة حربية هندية الصنع

تنزيل (4)

الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين

ررر

إيران تعلن إنتاج صاروخين جديدين مضادين للطائرات المسيرة

تنزيل (3)

الدوما: نظام كييف يبحث عن طرق للخروج من مأزق المواجهة مع روسيا

٥

جيش الاحتلال: اعتراض هدف جوي مشبوه من لبنان

أخبار متعلقة
653ebe4742360424e257d2bd

حميميم: سلاح الجو الروسي يستهدف مخابئ تحت الأرض تابعة للمسلحين في إدلب واللاذقية

653e44ca4c59b752f51b892b

بدء المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة

653debf74c59b765206e98f7

فصائل عراقية تستهدف قاعدة التنف الأمريكية على الحدود السورية

653cee7e4236042fd044c2e8

الجيش الإسرائيلي يقصف بلدات في جنوب لبنان بالقذائف الفوسفورية

653cc9fe4c59b7478f79d1c4

السفارة الأمريكية في القاهرة تحذر الأمريكيين من السفر إلى سيناء

653b8dc54c59b7257d23bbfc

الكرملين: روسيا لن تنخرط في القتال على خلفية الضربة الأمريكية في سوريا