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الثلاثاء، 28-11-2023 12:22 ص

الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة ريازان

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الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت مسيرة أوكرانية مساء يوم الاثنين، في مقاطعة ريازان.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "اليوم، في حوالي الساعة 21:30 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيّرة على أهداف في الأراضي الروسية، فيما دمرت أنظمة الدفاع الجوي في أثناء الخدمة المسيرة الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة ريازان".

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وقال حاكم مقاطعة ريازان، بافل مالكوف، في قناته على "تيليغرام": "بحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار مادية".


وذكر موقع "Rzn.info"، أنه "سمع دوي انفجارين في السماء فوق ريازان، ومن المفترض أن المسيرة حاولت مهاجمة قاعدة دياغيليفو الجوية العسكرية".
كما أسقطت الدفاع الروسية في وقت سابق، مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف على الدون جنوب غربي روسيا.


هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 595 عسكريا أوكرانيا وإسقاط صاروخي "إس-200"، و21 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

RT

 




 

 


 

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