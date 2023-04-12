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الأربعاء، 12-04-2023 12:11 م

الصحة العالمية: الصين تسجل أول حالة وفاة بفيروس إنفلونزا الطيور H3N8

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الوكيل الإخباري- توفيت امرأة جراء إصابتها بفيروس H3N8 في الصين في أول حالة وفاة بشرية معروفة من سلالة إنفلونزا الطيور.

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وأكدت منظمة الصحة العالمية الوفاة بالفيروس الذي لم يتم اكتشافه لدى البشر قبل ظهور حالتين غير قاتلتين كلاهما في الصين في أبريل ومايو من العام الماضي.


والمرأة التي توفيت تبلغ من العمر 56 عاما من مقاطعة جوانجدونج جنوب شرق الصين. وحسب منظمة الصحة فإن المرأة مرضت في 22 فبراير، وأدخلت المستشفى بسبب التهاب رئوي حاد في 3 مارس وتوفيت في 16 مارس.


وأفادت المنظمة بأن المرأة تعاني من أمراض أخرى، مؤكدة أنه "لم تظهر عدوى أو أعراض مرضية على المخالطين عن قرب للحالة وقت الإبلاغ".


من المعروف أن H3N8 انتشر منذ عام 2002 بعد ظهوره لأول مرة في الطيور المائية في أمريكا الشمالية، كما أن هذا الفيروس يصيب الخيول والكلاب والفقمات.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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