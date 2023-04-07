الجمعة 07-04-2023
الوكيل الاخباري

حماس: الاعتداء على الأقصى لن يمر دون رد

بدء فعاليات برنامج رمضانيات 2023 في السلط

309 ملايين دينار حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان العام الماضي

فيديو - مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بعملية إطلاق نار في الضفة

مركز الفلك الدولي يعلن عن موعد عيد الفطر فلكيا

الآلاف يؤدون صلاة فجر جمعة رمضان الثالثة بالأقصى

منظمة الصحة العالمية تحتفل بذكرى تأسيسها الخامسة والسبعين

قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان

موجة حارة تؤثر على المملكة اليوم وغدًا

وفيات الجمعة 7-4 -2023

الجمعة، 07-04-2023 11:01 ص

منظمة الصحة العالمية تحتفل بذكرى تأسيسها الخامسة والسبعين

الصحة العالمي


الوكيل الاخباري- تحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم – وهو اليوم العالمي للصحة - بالذكرى الخامسة والسبعين على إنشائها، بمشاركة دولها الأعضاء الـ194 وشركاء آخرين، من خلال الدعوة إلى تجديد الجهود الرامية إلى تحقيق الإنصاف في مجال الصحة.

اضافة اعلان


واجتمعت بلدان العالم عام 1948 وأسست منظمة الصحة العالمية لتعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الضعفاء، حتى يتمكن الجميع في كل مكان من بلوغ أعلى مستوى من الصحة والرفاه.


ويهيئ الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للمنظمة، الفرصة لإلقاء نظرة إلى الوراء على النجاحات التي تحققت في مجال الصحة العامة والتي حسّنت نوعية الحياة خلال العقود السبعة الماضية، وهو أيضاً فرصة لتحفيز العمل على التصدي للتحديات الصحية التي نتعرض لها اليوم، وتلك التي سنتعرض لها غداً، وفق ما أورده الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة.


ودعت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، الحكومات والقادة إلى اتخاذ إجراءات لحماية العاملين في مجال الصحة والرعاية الذين هم في طليعة الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية والمناخية والاستثمار فيهم، كما حثت البلدان على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القوى العاملة الصحية ودعمها وتوسيع نطاقها باعتبار ذلك أولوية استراتيجية.
بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هلال

مركز الفلك الدولي يعلن عن موعد عيد الفطر فلكيا

قصف

قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان

w

الجزائر تكرم الشيخ وليد مهساس بعد احتضانه "قطة" أثناء الصلاة

263043-صور-علم-روسيا-2

روسيا : مقتل 3 وإصابة 10من عناصر الشرطة في اشتباك مع مسلحين وسط البلاد

الزاعجة-المصرية

الصحة العالمية تحذر من تفشي حمى الضنك وفيروس زيكا في أوروبا

image770x420cropped_1428

مجلس الأمن يناقش الوضع في القدس المحتلة

أخبار متعلقة
الزاعجة-المصرية

الصحة العالمية تحذر من تفشي حمى الضنك وفيروس زيكا في أوروبا

642ad3092383f

10 وفيات ضحايا فيروس "ماربورغ" في غينيا الاستوائية

642a5b064236040ca272eb39

ارتفاع عدد جرحى انفجار مقهى سان بطرسبورغ إلى 32 شخصا

ظ

تأكيد وفاة 5 أشخاص بسبب مرض ماربورغ في دولة إفريقية