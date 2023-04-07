منظمة الصحة العالمية تحتفل بذكرى تأسيسها الخامسة والسبعين

الوكيل الاخباري- تحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم – وهو اليوم العالمي للصحة - بالذكرى الخامسة والسبعين على إنشائها، بمشاركة دولها الأعضاء الـ194 وشركاء آخرين، من خلال الدعوة إلى تجديد الجهود الرامية إلى تحقيق الإنصاف في مجال الصحة.

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واجتمعت بلدان العالم عام 1948 وأسست منظمة الصحة العالمية لتعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الضعفاء، حتى يتمكن الجميع في كل مكان من بلوغ أعلى مستوى من الصحة والرفاه.



ويهيئ الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للمنظمة، الفرصة لإلقاء نظرة إلى الوراء على النجاحات التي تحققت في مجال الصحة العامة والتي حسّنت نوعية الحياة خلال العقود السبعة الماضية، وهو أيضاً فرصة لتحفيز العمل على التصدي للتحديات الصحية التي نتعرض لها اليوم، وتلك التي سنتعرض لها غداً، وفق ما أورده الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة.



ودعت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، الحكومات والقادة إلى اتخاذ إجراءات لحماية العاملين في مجال الصحة والرعاية الذين هم في طليعة الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية والمناخية والاستثمار فيهم، كما حثت البلدان على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القوى العاملة الصحية ودعمها وتوسيع نطاقها باعتبار ذلك أولوية استراتيجية.

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