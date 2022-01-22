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السبت، 22-01-2022 11:52 ص

الصليب الأحمر: نحو 100 قتيل وجريح بهجوم على مراكز اعتقال صعدة

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الوكيل الإخباري-قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، الجمعة، إن هجوما تعرضت له مراكز اعتقال في صعدة شمال غربي البلاد، أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 معتقل.

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وأوضحت اللجنة، في بيان مقتضب عبر تويتر، أن "مراكز الاعتقال تعرضت صباح يوم أمس (الجمعة) لهجوم (لم تكشف طبيعته)، ولا يزال عمال الطوارئ يقومون بالبحث عن الضحايا وسط الأنقاض".


وأعربت عن "قلقها إزاء تصاعد الأعمال العدائية خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك الهجمات على المدن في جميع أنحاء اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".


وأضافت: "نشجب الخسائر البشرية التي سببها هذا التصعيد، ومن الضروري أن نحمي أرواح الناس في النزاعات المسلحة"، مشددة على أن "الخسائر البشرية التي نشهدها في اليمن غير مقبولة".


وفي وقت سابق الجمعة، اتهم محمد عبد السلام الناطق باسم جماعة الحوثي، طيران التحالف "باستهداف السجن الاحتياطي في صعدة".


وندد عبد السلام، في تغريدة، بما سماها "مجازر العدوان (يقصد التحالف العربي) بحق نزلاء سجن صعدة والمدنيين في الحديدة وصنعاء واستهداف المنشآت المدنية"، دون مزيد من التفاصيل.


وذكرت وزارة الصحة التابعة للحوثيين، في بيان، أن "ضحايا العدوان على السجن بلغ عددهم 77 قتيلا و223 جريحا"، فيما قالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان، إن "عدد القتلى بلغ 70 والمصابين 138".


وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة السعودية اليوم، عدم مسؤوليتها عن استهداف مركز احتجاز بصعدة اليمنية .

 

الاناضول

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