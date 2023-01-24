الصومال.. مقتل 39 مسلحا من حركة "الشباب" في إقليم مدق

الوكيل الاخباري- قتلت القوات الصومالية 39 عنصرا من حركة "الشباب" التابعة لتنظيم القاعدة، غربي مدينة حررطيري الاستراتيجية الواقعة شمال شرق إقليم مدق، وسط الصومال.



وأفاد قائد القوات البرية الصومالية، الجنرال بيحي تهليل، الاثنين، بأن الجيش الصومالي قتل 39 عنصرا من مليشيات حركة "الشباب" التي تسميها السلطات الصومالية، ميليشيا "الخوارج الإرهابية"، في عملية نفذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين في المناطق الغربية من مدينة حررطيري.



وأشار الجنرال بيحي، إلى أن الجيش الصومالي يواصل مطاردة فلول مسلحي حركة "الشباب" في الأحراش والمناطق النائية، وصادر أسلحة وذخائر من عناصر الحركة.

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روسيا اليوم