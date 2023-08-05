الصين.. إعصار دوكسوري يخلف مزيدا من القتلى والمفقودين بسبب الفيضانات

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، عن تسجيل مزيد من القتلى والمفقودين شمال شرق الصين، جراء الفيضانات التي خلفها إعصار دوكسوري.

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وأوضحت السلطات الصينية أن استمرار هطول الأمطار اليوم السبت في أرجاء متفرقة من البلاد، في أعقاب إعصار دوكسوري، أسفر عن المزيد من القتلى والمفقودين إلى جانب إجلاء آلاف المواطنين من منازلهم.



ووفقا لوسائل إعلام حكومية، توفي شخص واحد وفقد خمسة آخرون في مدينة شولان بمقاطعة جيلين، التي شهدت خمسة أيام متتالية من الأمطار.



وذكرت وكالة الإغاثة من الكوارث أنه تم إجلاء أكثر من 14300 شخص من المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 700 ألف، كما نشرت وكالة أنباء الصين الرسمية صورا تظهر شوارع المدينة المليئة بالمياه، حيث بلغ متوسط هطول الأمطار في المدينة 111.7 ملم (4.4 بوصة) بعد ظهر الجمعة.