أوروبا تتألم من الحر

الوكيل الإخباري - أعلنت إيطاليا حالة التأهب القصوى في 23 مدينة مع احتمال وصول درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية، في الوقت الذي تسببت فيه موجة الحر الشديد وحرائق الغابات والفيضانات في دمار ممتد من الولايات المتحدة إلى الصين.



وتضرب موجة الحر جنوب أوروبا في ذروة موسم السياحة الصيفي، مع تحطيم أرقام قياسية لدرجات الحرارة بما في ذلك في روما وصدور تحذيرات من زيادة احتمالات الوفاة والإصابة بالنوبات القلبية.

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واشتعلت حرائق الغابات لليوم الثالث غربي العاصمة اليونانية أثينا، فيما استأنفت الطائرات رش المياه من الجو مع مطلع النهار وعمل رجال الإطفاء طوال الليل لمنع النيران من الوصول إلى مصافي التكرير الساحلية.



ودمرت الحرائق التي أججتها رياح لم يكن بالإمكان توقع سلوكها، عشرات المنازل ودفعت مئات الأشخاص إلى الفرار وغطت المنطقة بسحابات كثيفة من الدخان. وقال خبراء إن درجات الحرارة قد ترتفع إلى 43 درجة مئوية اليوم الخميس.