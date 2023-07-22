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السبت، 22-07-2023 09:17 ص

البيت الأبيض يعلق على تواري وزير الخارجية الصيني عن الأنظار

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الوكيل الإخباري- علق مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على غياب وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، عن الظهور عبر وسائل الإعلام.

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وقال سوليفان في تصريح صحفي إن السلطات الأمريكية ليس لديها معلومات عن أسباب اختفاء وزير الخارجية الصيني من الفضاء العام.

وأضاف مستشار الأمن القومي في معرض جوابه عن سؤال حول مصير الوزير: "لا نعرف".

وأوضح سوليفان أنه كان من المفترض أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع تشين غانغ، في المنتدى الوزاري الأخير لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في إندونيسيا، لكن جمهورية الصين كان يمثلها هناك رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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