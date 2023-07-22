وزير الخارجية البريطاني يؤجل زيارته لبكين بعد تواري نظيره الصيني عن الأنظار

الوكيل الإخباري- أرجأ وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي زيارته إلى بكين بعد تواري نظيره الصيني، تشين غانغ، عن الأنظار منذ عدة أسابيع حسب وكالة "بلومبيرغ".

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وأثار غياب وزير الخارجية الصيني عن الظهور العلني الكثير من التكهنات الإعلامية، وذكر تقرير لـ"بلومبيرغ" أن "وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أرجأ زيارته المقررة إلى بكين هذا الشهر"، وأن "عدم ظهور وزير الخارجية الصيني لمدة شهر تقريبا تسبب في تأخير زيارة كليفرلي لبكين في نهاية يوليو".



وحسب مصادر مطلعة، فإن الغياب الطويل لتشين غانغ أثر بشكل كبير على خطط وزير الخارجية البريطاني.



ونقلت الوكالة عن مصدرها أن عدم ظهور، تشين، هو السبب الرئيسي لتأجيل الزيارة، فيما ذكر مصدر آخر أن غيابه "كان واحدا من عوامل عدة أدت لتأجيل زيارة كليفرلي".

روسيا اليوم



