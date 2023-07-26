الأربعاء 26-07-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي يدعو لجلسة الخميس وقانونية النواب تقر الجرائم الإلكترونية

تضمنت تخفيض الغرامات.. تعرف على أبرز تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية

شركة الكهرباء تسجل 3700 ميغاواط الحمل الكهربائي الأقصى خلال الصيف الحالي

قانونية النواب: مطالبات بتخفيض العقوبات بمشروع الجرائم الإلكترونية

1416 شقة ومكتب للبيع في المزاد العلني على موقع وزارة العدل - رابط

نائب رئيس وزراء أسبق: الاستثمار ليس هواية ويحتاج إلى أساسيات

275 ألف زائر للمواقع الأثرية في جرش منذ بداية العام الحالي

معدل السير: عقوبة هذه المخالفات الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من 100-200 دينار

الشبول يتفقد العمل في مراكز صحية بالعاصمة

الأردن يرحب ببدء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" قبالة السواحل اليمنية

الأربعاء، 26-07-2023 12:02 ص

واشنطن تدعو روسيا والصين لإقناع بيونغ يانغ بالتفاوض معها

64c026d44236044120139464


الوكيل الإخباري - دعت واشنطن روسيا والصين إلى استخدام علاقتهما مع كوريا الشمالية لإقناعها بالعودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، وذلك تعليقا على زيارة وفدين رفيعين من البلدين لبيونغ يانغ.

اضافة اعلان


وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي، تعليقا على الزيارتين رفيعتي المستوى للوفدين الروسي والصيني إلى بيونغ يانغ: "لكل من روسيا والصين دور محتمل يمكن أن تلعباه، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن الدولي. يمكنهما استخدام نفوذهما على كوريا الديمقراطية، وحثها على الامتناع عن سلوك التهديد غير القانوني. السلوك الذي يؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة مباشرة، وعلى نطاق أوسع أيضا، كما أنه من المحتمل أن يكون بإمكانهما لعب دور في إقناع كوريا الديمقراطية بالعودة إلى طاولة المفاوضات".


وأضاف: "موقف الولايات المتحدة من هذه القضية ثابت. نحن منفتحون على الاجتماع مع بيونغ يانغ دون شروط مسبقة. وما زلنا ملتزمين بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل".


وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، عن وصول وفد عسكري روسي بقيادة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى كوريا الشمالية.


وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الوفد الصيني برئاسة، لي هونغتشونغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيزور البلاد للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى السبعين للانتصار في حرب تحرير الوطن العظيم، في إشارة إلى اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاقية الهدنة في 27 يوليو 1953.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
000_9MR6WR

محلل سابق في المخابرات الأمريكية يكشف "رعب" واشنطن من الأسلحة الروسية الفريدة في أوكرانيا

3000-1-660x330

سوريا.. اندلاع حرائق ضخمة في ريف اللاذقية الشمالي

1048707671_158_0_2889_2048_1920x0_80_0_0_c038138053dcf22ee539ecb25462598e

زاخاروفا تسخر من وزير الدفاع الأوكراني: أنت تهدد والغرب يدفع

64bfc7f84c59b7409b383ef8

الطيران الروسي يواصل حماية المدن التركية من حرائق الغابات

19_2023-638145188129985114-998

الجيش الأمريكي: مقاتلة روسية ألحقت أضرارا بمسيرة أمريكية فوق الأجواء السورية

64bfaa244236042c1225895c

السعودية.. عقوبات بالسجن والغرامة والترحيل لمخالفي الإقامة

أخبار متعلقة
64bede1c4c59b76b5c3d3c7f

البيت الأبيض: لا ندعم الهجمات الأوكرانية داخل روسيا

64af9e4f4c59b760483767b5

تراجع تجارة الصين مع الولايات المتحدة

64aa94a7423604025d54289a

كاتب أمريكي: على واشنطن وقف المواجهة الخاسرة مع روسيا

image (3)

وفاءً بوعدها.. الولايات المتحدة تدمر آخر أسلحتها الكيماوية

64a394364c59b729821ff630

عضو سابق بالكونغرس يكشف سبب عداوة الولايات المتحدة لروسيا

64992d954c59b75438339455

أوروبا بصدد تطوير دفاعات تحميها من السلاح فرط الصوتي