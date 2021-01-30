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السبت، 30-01-2021 01:47 م

بعد سبعة أيام من التشغيل التجريبي

الصين تبدأ بتشغيل مفاعل نووي من الجيل الثالث

صين
نموذج لمفاعل "هوالونغ وان" الصيني


الوكيل الإخباري - أعلنت الصين اليوم السبت عن بدء تشغيل أول وحدة طاقة نووية تستخدم مفاعل "هوالونغ وان"المطور محليا من الجيل الثالث.

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وأكدت الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية أن الوحدة الخامسة التي تقع في مدينة فوتشينغ بمقاطعة فوجيان شرق البلاد قد بدأت عملياتها التشغيلية التجارية وتولد طاقة كهربائية للبيع بعد سبعة أيام من التشغيل التجريبي.


وأشارت الشركة إلى أن المفاعل الحديث المنتج محليا بجميع مكوناته الأساسية صمم لفترة عمر افتراضي تصل 60 عاما ويلاقي أكثر معايير السلامة والأمان صرامة في العالم.


وشدد رئيس الشركة، يوي جيان فنغ، على أن الصين بفضل هذا المفاعل الجديد أصبحت "في طليعة الجيل الثالث من التكنولوجيا النووية في العالم، إلى جانب دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا".

 

ولفت إلى أن استخدام "هوالونغ وان" سيساعد بكين في تحقيق أهداف التنمية منخفضة الكربون مثل بلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق حياد الكربون قبل عام 2060.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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