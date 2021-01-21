الخميس 21-01-2021
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الخميس، 21-01-2021 12:45 م

الصين ترحب بقرارات بايدن الجديدة

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الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، اليوم الخميس، عن ترحيب بلاده بالقرار الأمريكي بالعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية.

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وقال هوا تشون ينغ للصحفيين: "فيما يتعلق بمراسيم الرئيس جو بايدن بإعادة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، الصين ترحب بذلك".

 

وأدى جو بايدن، يوم أمس الأربعاء، اليمين الدستورية كرئيس جديد للولايات المتحدة خلفا لدونالد ترامب، في مراسم أمنية وصحية استثنائية. ودعا الرئيس السادس والأربعون إلى "الوحدة" متعهدا بإلحاق الهزيمة بنزعة الاعتقاد بتفوّق العرق الأبيض وبـ "الإرهاب الداخلي".

وأشاد بايدن بما اسماه "يوم أمل" و"انتصار للديمقراطية"، وأعلن أن "إرادة الشعب سُمعت وإرادة الشعب احترِمت. وفي يومه الأول كرئيس، وقع بايدن سلسلة من المراسيم، بما في ذلك عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، ورفع القيود المفروضة على دخول ممثلي عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، وإنهاء بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وتعتبر اتفاقية باريس للمناخ، أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، تم التوصل إليه في الـ12 من كانون الأول/ديسمبر 2015 في باريس، عقب مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة. وتلزم المعاهدة باحتواء معدل الاحتباس الحراري.

وتعهدت الدول المصادقة على المعاهدة باتخاذ تدابير للحد من انبعاثات الكربون. ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في الرابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، بعد موافقة كل الدول عليه، ومن ضمنها الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن خلفه دونالد ترامب، أعلن انسحاب بلاده من هذه الاتفاقية.

 

سبوتنيك

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