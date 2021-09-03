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الجمعة، 03-09-2021 08:51 ص

الصين تتسلم 109 من رفات جنودها الذين سقطوا في الحرب الكورية

جنود


الوكيل الإخباري - أعيدت رفات 109 جنود صينيين قتلوا في الحرب الكورية 1950-1953 إلى الصين، يوم الخميس، من جمهورية كوريا الجنوبية.

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وبرفقة طائرتين مقاتلتين صينيتين هبطت طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، تحمل رفات ومتعلقات الجنود القتلى، في مطار "تاوشيان" الدولي في شنيانغ، بشمال شرق الصين.


وحضر حوالي 230 ممثلا عن السلطات المركزية والمحلية والجيش وأفراد عائلات وأقارب الجنود الذين قتلوا في الحرب الكورية، مراسم استقبال الرفات في المطار.


هذا ومن المقرر أن يتم نقل رفات الجنود إلى مقبرة "شهداء متطوعي الشعب الصينى" في شنيانغ، حيث تقام مراسم الدفن اليوم الجمعة.


وأعادت الصين رفات 716 جنديا من جمهورية كوريا ودُفنت في المقبرة بين عامي 2014 و2020.

 

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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