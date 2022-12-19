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الإثنين، 19-12-2022 09:55 ص

الصين تسلم أول طائرة مطورة محليا إلى عميل خارجي

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الوكيل الاخباري- كشفت الصين أنها سلمت أول طائرة إقليمية مطورة محليا وتحمل اسم ARJ21 إلى أول عميل خارجي لها، TransNusa Airlines، وهي شركة طيران إندونيسية.

ووفق شركة الطيران التجاري الصينية الحكومية "كوماك" Comac، فقد تم تصميم الطائرة لتضم 95 مقعدا، كلها ضمن الدرجة الاقتصادية، وطلي جسدها الخارجي بألوان الأزرق والأصفر والأخضر، مبينة أن الطائرة مناسبة تماما لاحتياجات سوق الطيران سريع النمو في إندونيسيا والذي يخدم العديد من الجزر.

وذكرت "كوماك" أنه حتى الآن، تم تسليم ما يقرب من 100 طائرة من طراز ARJ21 لعملائها منذ أن دخلت الطائرة العملية التجارية في العام 2016.

هذا ويبلغ مدى طائرات ARJ21، ما يصل إلى 3700 كم، حيث يمكن للطائرة التحليق في مناطق جبال الألب والهضاب، والتكيف مع ظروف المطار المختلفة.

وتعمل الطائرة المطورة محليا في الصين، على أكثر من 300 طريق جوي إلى أكثر من 100 مدينة وتنقل أكثر من 5.6 مليون مسافر.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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