واشنطن تسجن مهندساً صينياً في قضية تجسس

الوكيل الإخباري - أدين مهندس صيني، أمس الأربعاء بالسجن ثمانية أعوام في الولايات المتحدة لتزويده بكين معلومات حول خبراء أميركيين بهدف تجنيدهم.



ووصل جي تشاوكون عام 2013 إلى الأراضي الأميركية بتأشيرة طالب واتُّهم بالتعرّف على علماء ومهندسين أميركيين يُحتمل تجنيدهم من جانب جهاز الاستخبارات الصينية.

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وأوقف في سبتمبر 2018 لأنه أعطى معلومات حول ثمانية أشخاص أميركيين مجنّسين وأصولهم من الصين أو تايوان، وكان بعضهم متعاون مع قطاع الدفاع في الولايات المتحدة.



وأدين في سبتمبر لتصرّفه بشكل غير قانوني بصفته عميلًا لحكومة أجنبية وبإدلائه تصريحات مضللة، في ختام محاكمة استغرقت أسبوعين في شيكاغو.



وبحسب وزارة العدل الأميركية، فإن جي تشاوكون تصرّف تحت إشراف شو بانجون وهو عميل صيني للاستخبارات مُدان بالسجن 20 عامًا في الولايات المتحدة لأنه حاول سرقة تقنيات شركات طيران أميركية وفرنسية.



وأدين هذا العميل في نوفمبر 2021 لسعيه اعتبارًا من العام 2013، إلى الحصول على معلومات لصالح الصين بشأن شركات طيران عديدة بينها الأميركية "جنرال إلكتريك أفييشن" (General Electric Aviation) الرائدة في تصنيع محركات الطائرات في العالم، والفرنسية "سافران" (Safran) التي تعاونت مع الأولى لتطوير محرّك.

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