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الأحد، 18-02-2024 10:29 ص

الصين تطور مركبات قتالية ثقيلة

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الوكيل الإخباري - تقوم الصين بتطوير مركبات قتالية ثقيلة، معدّلة عن دباباتها القديمة، وفقا لما ذكرته صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

وتبعا للصحيفة فإن "الصين تمتلك اليوم مجموعة متنوعة من دبابات Type 59/69 و Т-54/55 وТ-62، وقد تعمل على تطوير مركبات قتالية معدّلة عن هذه الدبابات، كما تقوم بتعديل بعض المدرعات من فئة Type 59G وVT-3 المخصصة للتصدير".

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وأشارت الصحيفة إلى "أن المركبات العسكرية التي تعمل الصين على تعديلها ستحصل على مدافع من عيار 125 ملم، ورشاشات W85 من عيار 12.7 ملم، وأنظمة اتصالات وتوجيه حديثة، كما ستحصل على منظومات مضادة للحريق، وستجهّز بأنظمة حماية ودروع تفاعلية لحماية أبراجها وهياكلها من القذائف والصواريخ.

 

RT


 




 

 


 

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