الأحد 21-01-2024
الوكيل الاخباري
 

مصر: أزمة البحر الأحمر بدأت تعطل سلاسل الإمداد العالمية

الأونروا لـ الوكيل: نخشى من انتشار أوبئة فتاكة خلال الأسابيع القادمة بقطاع غزة

اقتصاد الاحتلال ينهار وخفض تصنيفه الائتماني قريباً

إيران تهدد إسرائيل بـ"الرد بالمثل" بعد مقتل 5 من مستشاريها العسكريين في سوريا

العراق ..تداول مقطع فيديو لضابط مقدم يصفع عقيدا بالجيش على وجهه ووزير الدفاع يصدر بيانا

شهداء في قصف على حي الزيتون وغارات تستهدف مخيم الشاطئ

تعرّف على الوظائف الـ 10 الأسرع نمواً في 2024 ومقدار رواتبها

البلقاء التطبيقية تنعى أكاديمي بكلية الهندسة

الإعلام العبري: الكابينت سيوافق على تحويل الضرائب للسلطة الفلسطينية

فيديو - الاحتلال يهدم منزلي الشهيدين القواسمي في مدينة الخليل

عاجل

الأونروا لـ الوكيل: نخشى من انتشار أوبئة فتاكة خلال الأسابيع القادمة بقطاع غزة

الأحد، 21-01-2024 07:58 ص

بكين تؤكد دعمها لكافة جهود السلام في الشرق الأوسط

65ac94e64c59b70a1c0e3a97


الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده تدعم كافة الجهود الرامية لوقف تصعيد النزاعات وإحلال السلام في الشرق الأوسط.

اضافة اعلان


وقال وانغ خلال إفادة إعلامية بشأن زيارته الأخيرة إلى أربع دول إفريقية من بينها تونس ومصر: "الصين تدين جميع الأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين وتعارض أي انتهاك للقانون الدولي".


وبشأن الوضع في البحر الأحمر، أكد وانغ أن الصين تدعو إلى "الكف عن مضايقة السفن المدنية، وتحث الأطراف المعنية على تجنُب سكب الزيت على النار، وحماية أمن طرق الملاحة البحرية بما يتوافق مع القانون على نحو مشترك، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الدول المطلة على البحر الأحمر ومن بينها اليمن على نحو جاد".


وحول الصراع في غزة، أوضح وانغ أن "القضية الفلسطينية كانت دائما في قلب قضية الشرق الأوسط، وأن الصين تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني المتمثلة في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وتطلعه الذي طال انتظاره لإقامة دولة مستقلة".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
243456

إيران تهدد إسرائيل بـ"الرد بالمثل" بعد مقتل 5 من مستشاريها العسكريين في سوريا

image (21)

انطلاق أول قافلة مهاجرين في عام 2024 من هندوراس نحو الولايات المتحدة

1695741649_whatsapp-image-2023-08-05-at-4_41_51-pm

العراق ..تداول مقطع فيديو لضابط مقدم يصفع عقيدا بالجيش على وجهه ووزير الدفاع يصدر بيانا

501860

جمهوريون يتجاهلون ضغوط ترامب لإجهاض صفقة أوكرانيا

501863

كوريا الشمالية تؤكد «استعدادها» لاستقبال بوتين

65ac65f14c59b70a1c0e3a8f

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 161 مقذوفا خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
65aa6d5842360415024fdb9d

الكشف عن "عيار" أكثر المدافع الكورية الشمالية سرية

WhatsApp Image 2024-01-20 at 9.32.41 AM

الصين: وفاة 13شخصا جراء حريق في سكن مدرسي

659b80694c59b77cd94b1237

الصين تكشف عن تجسس مواطن أجنبي لصالح بريطانيا

481977

تايوان: المناطيد الصينية تهدد سلامة الطيران

479382

قذائف مدفعية طائشة من ميانمار تضرب بلدة في الصين... وسقوط 5 جرحى

473049

الصين تقصي 9 مسؤولين عسكريين من برلمانها