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السبت، 20-01-2024 01:29 م

الكشف عن "عيار" أكثر المدافع الكورية الشمالية سرية

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الوكيل الإخباري - تم الكشف عام 2018 في العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس كوريا الشمالية لأول مرة عن مدافع ذاتية الحركة، أطلق عليها الغرب تسمية M2018.

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ولم تُكشف أي تفاصيل بشأنها لفترة طويلة. لكن ما لفت انتباه الخبراء آنذاك هو بعض الخصائص الخارجية، حيث يبدو أنها أكبر وزنا، مقارنة بمدافع ذاتية الحركة كانت تنتجها كوريا الشمالية سابقا بأعيرة تتراوح بين 122 و152 ملم.

وكانت لدى الأنظمة الجديدة الذاتية الحركة 6 محاور وعجلات تشبه عجلات الدبابات الأساسية. واعتبر الخبراء أن مدافع الهاوتزر الطويلة المواسير المزوّدة برادارات باليستية يمكن أن ترمي بقذائف نفاثة إلى مسافة تزيد عن 40000.


ولم يكن من المعلوم ما هو العيار الذي تستخدمه تلك المدافع: هل هو 152 ملم أو 155 ملم.


وقد تم حل هذا اللغز الآن، فاتضح بناء على صور فوتوغرافية تناقلتها الشبكات الاجتماعية أن عيارها "155 ملم".


وكانت قد وجدت الصين في وقت سابق حلا مماثلا حين أنتجت مدافع PLZ-45 الذاتية الحركة عيار 155 ملم التي اشترتها دول، مثل الجزائر وبنغلاديش والكويت والسعودية. وزودت جيشها كذلك بمدافع PLZ-05 عيار 155 ملم التي تعتبر من أفضل وأقوى المدافع الذاتية الحركة في العالم.

 

RT

 




 

 


 

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